AFAD Müdahale Daire Başkanı Tezcan,depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür... - Son Dakika

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AFAD Müdahale Daire Başkanı Tezcan,depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür...
6 saat önce
-AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan'ın, ekiplere teşekkür etti -Dua okunması AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, kurtarma çalışmalrına katılan ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:31 Kaynak: AA
- AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan'ın, ekiplere teşekkür etti
-Dua okunması AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, kurtarma çalışmalrına katılan ekiplere teşekkür etti
Son Dakika Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu: Depremzedeler için toplanan bağış 73 milyon TL'ye ulaştı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı