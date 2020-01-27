AFAD Müdahale Daire Başkanı Tezcan,depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür... - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Müdahale Daire Başkanı Tezcan,depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür... - Son Dakika

AFAD Müdahale Daire Başkanı Tezcan,depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür...

6 saat önce

-AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan'ın, ekiplere teşekkür etti -Dua okunması AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, kurtarma çalışmalrına katılan ekiplere teşekkür etti.

- AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan'ın, ekiplere teşekkür etti

-Dua okunması AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, kurtarma çalışmalrına katılan ekiplere teşekkür etti

AFAD Müdahale Daire Başkanı Tezcan,depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür...

AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:31 Kaynak: AA
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Son Dakika

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