Son Dakika Haberleri: Afad Müdürlüğü'nden Deprem Tatbikatı

Afad Müdürlüğü'nden Deprem Tatbikatı

17 dakika önce

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Afad Müdürlüğü'nden Deprem Tatbikatı, System.String[]
Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Yapılan deprem tatbikatında öğrencilere temel afet bilinci ve yangın eğitimi verilerek yangın söndürme ve bina tahliye tatbikatı yapılmasının ardından, AFAD arama ve kurtarma ekibi, UMKE ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile yüksekten sedye ile yaralı indirme tatbikatı gerçekleştirildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Yaşam
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