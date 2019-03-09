Afad Müdürlüğü'nden Deprem Tatbikatı

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.



Yapılan deprem tatbikatında öğrencilere temel afet bilinci ve yangın eğitimi verilerek yangın söndürme ve bina tahliye tatbikatı yapılmasının ardından, AFAD arama ve kurtarma ekibi, UMKE ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile yüksekten sedye ile yaralı indirme tatbikatı gerçekleştirildi. - BİLECİK

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