AFAD Müdürü Cuma namazı önceki kürsüden cemaate seslendi - Son Dakika

AFAD Müdürü Cuma namazı önceki kürsüden cemaate seslendi
19.03.2021 15:38
Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, "2021 Afet Eğitim Yılı etkinlikleri" kapsamında Cuma namazı öncesi kürsüden cemaate seslendi, sunum vaaz sistemi üzerinden tüm camilere aktarıldı.
Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, "2021 Afet Eğitim Yılı etkinlikleri" kapsamında Cuma namazı öncesi kürsüden cemaate seslendi, sunum vaaz sistemi üzerinden tüm camilere aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı "Afet eğitim yılı" ilan edilmişti. Eğitim çalışmaları kapsamında Sivas AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci bugün kılınan Cuma Namazı öncesi cemaate seslendi. Paşa camisinde kürsüye çıkan Ekinci'nin afetlerle ilgili bilgilendirme konuşması, vaaz sistemi üzerinden ildeki diğer camilere de aktarıldı.
Ekinci konuşmasında, afetleri tetikleyen nedenler, afetlere karşı alınması gereken tedbirler ve afetler sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili temel bilgilere değindi. - SİVAS
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