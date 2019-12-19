AFAD Müdürü Karadeniz'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Müdürü Karadeniz'den İHA'ya ziyaret - Son Dakika

AFAD Müdürü Karadeniz'den İHA'ya ziyaret

6 saat önce

Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ı ziyaret etti.

AFAD Müdürü Karadeniz'den İHA'ya ziyaret, System.String[]

Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ı ziyaret etti.


İHA Temsilcisi Feyzullah Taş ile bir süre sohbet eden Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, depreme hazırlıklı bir Türkiye için herkesi harekete geçmeye çağırdığını belirterek, "Şehir meydanlarında veya AVM'lerde vatandaşlara güvenli bir yaşam alanı oluşturmaya yönelik sunumlar yapılmalıdır. Bu sunumlarda eşya sabitleme ve eşya yerleştirmede dikkat edilmesi gereken hususların özellikle vurgulanması gerekir. Yerel basın mensupları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte en az bir okulda yangın, sel ve taşkın gibi afetleri de dikkate alarak, bina güvenliğine yönelik tehlike avı yapılması şart. Yerel basın mensupları ve İl Sağlık Müdürü ile birlikte en az bir hastanede yangın, sel ve taşkın gibi afetleri de dikkate alarak, bina güvenliğine yönelik tehlike avı yapılması, şehirlerde yer alan basın ofislerinin ziyaret edilmesi ve bu ofislerde; yangın, sel ve taşkın gibi afetleri de dikkate alarak bina güvenliği uygulamalarının anlatılması gerekir. Tema süresince, personel ve yakınlarının kendi evlerinde uyguladığı başarılı bina güvenliği uygulama fotoğraflarının sosyal medyadan 'Afetlere Hazır Ol' hashtagi ile paylaşılsın. İnşaat mühendisleri ve şehir plancıları odaları gibi ilgili meslek odaları ile birlikte yangın, sel ve taşkın gibi afetleri de dikkate alarak, bina güvenliği konusunda ortak faaliyetler yapılmalıdır" dedi.


'Afetlere Hazırlık Yılı Afetlere Karşı Hazır Ol' etkinlikleri kapsamında okul ve hastaneleri de ziyaret edeceklerini belirten Müdür Karadeniz, herkesi afetlere karşı duyarlı olmaya çağırdı.


Feyzullah Taş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AFAD ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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