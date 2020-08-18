AFAD Müdürü Tosun, Karapınar'daki obrukları inceledi - Son Dakika

Ekiplerin obrukların incelemesi

Obrukların ölçümünün yapılması

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dr Güler Göçmez'in konuşması

Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun'un konuşması

Çiftçi Cengiz Aydemir'in konuşması AFAD Müdürü Tosun, Karapınar'daki obrukları inceledi

KONYA AA - Konya'nın Karapınar ilçesindeki obruklar, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun tarafından incelendi.

İncelemeye Tosun, Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güler Göçmez ve beraberindekiler katıldı.

Tosun, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, buradaki çalışmaları rapor haline getirerek ilgili yerlere sunacaklarını söyledi.

İlçede obrukların oluşmaya devam ettiklerini söyleyen Tosun, obruklarla ilgili projelerinin olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bilim insanlarının çözüm yolunda çalıştığını aktaran Tosun, "Karapınar'ın bu sıkıntısının mutlaka giderilmesi gerekir. Çünkü her geçen gün obruk sayısı artmakta. Umuyorum ki, kısa zamanda çiftçimiz mağdur olmadan onların istekleri doğrultusunda bir çözüm bulunur." dedi.

Göçmez ise, Karapınar ve çevresinde "doğal afet" olarak nitelendirebileceğimiz obruklar oluştuğuna dikkati çekerek, son zamanlarda mısır ve şeker pancarı tarlalarında oluşan obrukların derinlik ve çaplarının sürekli değiştiğini dile getirdi.

Obruklardan çiftçilerin zarar gördüğünü hatırlatan Göçmez, "Burada çok sulu tarım yapıldığı için ürünlere çok sulama yapılıyor. Çok su kullanıldığı için obruk oluşumunu etkiliyor. Bunun yanında obruk oluşumunu aktif olan faylar da etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.