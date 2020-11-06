AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı" - Son Dakika

AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı"

06.11.2020 09:00

AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı" Van lojistik depo olası depremlerde bölgenin ihtiyacına göre dizayn edildi Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra araç, gereç, personel ve yasal zeminde bulunan eksiklerin giderilerek...

AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı"

Van lojistik depo olası depremlerde bölgenin ihtiyacına göre dizayn edildi

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar, 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra araç, gereç, personel ve yasal zeminde bulunan eksiklerin giderilerek birçok konuda devrim yaşandığını söyledi.

Van'da 2011 yılının 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen yıkıcı depremlerin yaraları hızlı bir şekilde sarılırken, geçen 9 yıllık sürenin ardından yeni olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için gerekli birçok adım atıldı. Van depreminin ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Türkiye'de 15 bölgede yaptırılan 27 lojistik merkezinden biri olan Van AFAD Lojistik Merkezi, olası afetlerde bölgeye hizmet vermek üzere hazır bekletiliyor.

Erciş yolu üzerinde bulunan ve 29 bin 895 metrekarelik alan üzerine kurulan Van AFAD Lojistik Merkezinin olası deprem ve afet durumunda Van başta olmak üzere Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Ağrı illerine hizmet vermek için bekletiliyor. Olası afet ve acil durumlarda bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere merkezde bulunan 48 adet konteynerde acil yaşam malzemesi barındırılıyor. Konteynerlerin içinde 4 bin civarında çadır, 8 bin civarında battaniye, 5 bin 280 civarında yatak seti, 3 bin 600 civarında da katlanır yatak yer alıyor.

"Kurumlar arası karmaşa ortadan kalktı"

İHA muhabirine konuşan AFAD Müdürü Osman Uçar, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde 40 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. Depremlerin ardından Türkiye genelinde afet öncesi, anı ve sonrasında yeni tedbirlerin hayata geçtiğini ifade eden Müdür Uçar, "Meydana gelen ikinci depremde 25 binamız yıkılmıştı. Bunlardan en önemlileri Aslan ve Bayram otelleriydi. Bu otellerde ve daha sonra vefat eden kişi sayısı 40'tı. İki depremde vefat edenlere tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. İyileştirme çalışmaları kapsamında 17 bin 489 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunun yanında 8 bin 410 civarına kırsal kesimlerde vatandaşımıza konut yaptık ve teslim ettik. Bu süreçten sonra olası bir depremde ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde ciddi can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına hükümetimiz çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda 2014 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı yürürlüğe girdi. Bu sayede kurumlar arası karmaşa ortadan kalktı. Hangi kurumun ne iş yapacağı belli oldu" dedi.

"Birçok konuda devrim yaşandı"

Van depreminde ekiplerin büyük bir tecrübe kazandığını ve daha sonra ülkede meydana gelen depremlere bu ekiplerin yönlendirildiğini dile getiren Uçar, "Van depremi sonrası araç, gereç, personel ve yasal zeminde bulunan eksikler giderilerek birçok konuda devrim yaşandı. 2011 depremi genç bir kuruluş olan arama kurtarma personeli için tabiri caizse tatbikat alanı haline dönüştü. Ekiplerimiz orada, ciddi bir eğitim, bilgi ve birikim kazanmış oldular. Şu an içinde bulunduğumuz lojistik depo da 2011 depremi sonrası bölgeye hitap edecek düzeyde dizayn edildi. 48 adet konteynerde acil yaşam malzemesi barındırmaktadır. Türkiye'nin 27 ilde bu şekilde lojistik depolar bulunmaktadır. Konteyner içinde şu an 4 bin civarında çadır, 8 bin civarında battaniye, 5 bin 280 civarında yatak setimiz, 3 bin 600 civarında da katlanır yatağımız bulunmaktadır. Bu sayı başkanlığımızın uygun gördüğü zamanlarda artırılabiliyor. Depomuzun kapasitesi de buna müsaittir. Bu dev yatırımlarının tamamı hükümetimiz tarafından 2011 yılından sonra aldığı tedbirler ve yaptığı yatırımlardır" diye konuştu.

Van depremi sonrası yapı denetim sisteminin hayata geçmesi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun zorunlu hale gelmesi gibi birçok önemli kararların alındığını ifade eden Uçar, diğer taraftan doğal afet öncesi, anında ve sonrasında verilen eğitimlerde Van'ın Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydetti.

AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı
AFAD Müdürü Uçar: Van depremi sonrası devrim yaşandı

112 Acil, Türkiye, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD Müdürü Uçar: 'Van depremi sonrası devrim yaşandı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıldırım çarpan kadının kızı o anları anlattı: Annemden yanık kokusu geliyordu Enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, Lille Milan'ı deplasmanda farklı geçti         
09:24
Seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump: Bu süreç ülkemizin en yüksek mahkemesinde bitebilir Seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump: Bu süreç ülkemizin en yüksek mahkemesinde bitebilir         
08:39
Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı Kar, sağanak, fırtına! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
08:29
Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı         
07:58
Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu Hekimoğlu dizisinin çekimleri koronavirüs tedbirleri nedeniyle 1 hafta durduruldu         
07:30
Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak         
00:10
Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı         
22:41
Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi         
22:10
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 09:26:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD Müdürü Uçar: "Van depremi sonrası devrim yaşandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei