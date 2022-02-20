AFAD: "Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)