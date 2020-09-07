AFAD: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

AFAD: Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 11.47'de merkez üstü Muş'un Korkut ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.60 kilometre olarak ölçülen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.



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