Afad, Öğrencilerin Hayallerini Gerçekleştirdi

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören çocuklar, geçen yıl deprem ve yangın eğitimi için gelen Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne mektup yazarak, Erzurum'u gezmek istediklerini bildirdi.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören çocuklar, geçen yıl deprem ve yangın eğitimi için gelen Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne mektup yazarak, Erzurum'u gezmek istediklerini bildirdi. Öğrencilerin mektupları üzerine AFAD ekipleri, kent merkezine 183 kilometre uzaklıktaki mahalleye giderek 7 kız, 7 erkek öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte Erzurum'a getirdi. Çocukları kurumda misafir eden AFAD, başta Palandöken Kayak Merkezi olmak üzere kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi. İlk kez Erzurum'u gören çocuklar AFAD yöneticisi ve ekiplerine teşekkür etti.



Şenkaya İlçesine bağlı Çamlıalan Mahallesi'ndeki okulun öğrencileri, 2017 Eylül ayında bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar sonrası geçen yıl Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne yazı yazarak başta yangın olmak üzere afetler konusunda eğitim vermesini istedi. Erzurum'dan mahalleye giden ekipler, okulda öğrencilere yangın ve diğer doğal afetler konusunda bilgiler vererek tatbikat yaptı. AFAD'ın eğitimi ve tatbikatı için teşekkür mektubu yazan öğrenciler, Erzurum'u görmek istediklerini ifade etti.



Öğrencilerin talebi üzerine AFAD Müdürlüğü'ne ait minibüs Çamlıalan Mahallesi'ne giderek 7'si kız, 7'si erkek öğrenciyi Okul Müdürü Lokman Aydın ve İngilizce öğretmeni Fikriye Demirtaş ile Erzurum'a getirdi. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı tarafından karşılanan öğrenciler, önce kurumu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Misafir öğrenciler daha sonra AFAD ekipleri tarafından Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Aziziye-Mecidiye Tabyaları, Nene Hatun'un mezarını ziyaret eden çocuklar, Palandöken Kayak Merkezini de gezdi. İlk kez Erzurum'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, "Hiç görmediğimiz yerleri gezip tanımak çok güzel" dedi.



AFAD ile geçen yıl Mart ayında tanıştıklarını belirten Okul Müdürü Lokman Aydın, "183 kilometre uzaklıktaki köyümüze gelerek bizim için tatbikat yapmışlardı. Biz de kendileriyle iletişimi koparmadık. Onlar da şimdi bizi ağırladılar. Hayatlarında hiç Erzurum'u görmemiş öğrencilerimiz kentimizin tarihi ve turistik yerlerini görmüş oldular" dedi.



AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, iki gün boyunca misafir ettikleri öğrencilerin mutlu olduklarını söyledi. Karslı, bundan böyle en ücra köşedeki köylere ulaşmak için seferber olacaklarını ve çocukları sevindirmeye devam edeceklerini bildirdi.



- Erzurum

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