Son Dakika Haberleri: AFAD, okullarda afet çantasını tanıttı
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AFAD, okullarda afet çantasını tanıttı

1 saat önce

Bingöl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda afet çantasını tanıttı.

AFAD, okullarda afet çantasını tanıttı, System.String[]

Bingöl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda afet çantasını tanıttı.


Bingöl Valiliği 2023 Vizyonu ve AFAD Başkanlığının afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için Afetlere Hazırlık Yılı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Eylül ayının ana teması olan 'Afet ve Acil Durum Çantası' programıyla okullarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.


Afet çantasının tanıtımının ardından ilkokula yeni başlayan öğrencilerle sınıf içinde çeşitli tatbikatlar


gerçekleştirildi. - BİNGÖL

Bingöl Valiliği, Bingöl, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
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