AFAD, okullarda eğitim faaliyetlerini sürdürüyor

Dünya Afet Risklerinin azaltılması günü kapsamında Kırşehir AFAD İl Müdürlüğü, okullarda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.



AFAD görevlileri, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerine ve Ahi Evran Anadolu Lisesi Öğrencilerine, temel afet bilinci eğitimi verdi.



Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci ve çalışanların fiziksel olarak korunması, muhtemel tehlikeler karşısında eğitim-öğretimdeki kesintinin minimum seviyede tutulması ve güvenlik kültürü oluşturulması için okul afet planları yapılması gerektiği öğrencilere uygulamalı anlatıldı.



Eğitim faaliyetleri kapsamında; yapısal riskler (Okul alanı içinde veya civarında bulunan binaların güvenliğine dair olası tehlikeler), yapısal olmayan riskler (Binaların içinde bulunan mobilya, araç gereçle birlikte, çatı, pencere, merdiven, ısıtma ve soğutma sistemleri, su depoları, tesisat boruları ve çıkış güzergahları gibi binaya ilişkin unsurların oluşturduğu tehditler), altyapısal riskler, çevresel riskler, okul afet planlarının oluşturulması, deprem sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar yapılması gerekenler okul idarecileri ve öğrencilere anlatıldı.



Eğitim sonrası öğrencilere, İl AFAD Müdürlüğünce yeni nesil 'Arama Kurtarma Aracı' tanıtımı yapıldı. - KIRŞEHİR