AFAD, olası afetlerden korunmak için vatandaşlara "tatbikat yapın" çağrısında bulundu - Son Dakika

AFAD, olası afetlerden korunmak için vatandaşlara "tatbikat yapın" çağrısında bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, afetin olası zararlarından korunmak için vatandas¸ları afet anına uygulamalı hazırlık yapmaya çağırdı.

AFAD, olası afetlerden korunmak için vatandaşlara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, afetin olası zararlarından korunmak için vatandas¸ları afet anına uygulamalı hazırlık yapmaya çağırdı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afetlere Hazırlık Yılı"nda onuncu ayın temasının "Afet Anı ve Tatbikatlar" olarak belirlendiği belirtildi.

Vatandas¸lara olası bir afetteki dogˆru davranıs¸ s¸ekillerini, aile afet planını ve tahliye planlarını tatbik etme c¸agˆrısı yapılan açıklamada, afet anına hazır olmanın olası zararlardan korunma konusunda hayati o¨nem tas¸ıdığına dikkat çekildi.

Afetlerde canların korunmasının refleks haline gelen dogˆru davranıs¸larla mu¨mku¨n olduğuna işaret edilen açıklamada, afet öncesinde ve sırasında yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Bo¨lgenizin tas¸ıdıgˆı afet risklerini o¨gˆrenin. Aile afet ve acil durum planınızı hazırlayın, gu¨ncelleyin ve tatbik edin. Evinizde tehlike avı yapın. Agˆır ve bu¨yu¨k es¸yalarınızı sabitleyin. Gaz ve su sızıntısı yapabilecek tesisat bagˆlantıları ile hasarlı elektrik kablolarını onarın. Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırın. Yapınızda hasar is¸aretleri varsa uzman destegˆi alın. Yanıcı/parlayıcı ve agˆır malzemeleri kilitli dolaplarda ve alt raflarda muhafaza edin. Afet ve acil durum c¸antanızı hazırlayın. Tu¨m aile, ço¨k-kapan-tutun hareketini o¨gˆrenip uygulayın. Afet anındaki dogˆru davranıs¸ları sık pratiklerle refleks haline getirmeye c¸alıs¸ın. Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini internetten kolayca o¨gˆrenin. Tahliye tatbikatları yapın. Hava ve yol durumu raporlarını medyadan takip edin. Afet riskine kars¸ı nasıl hazırlanacagˆınızı ve korunacagˆınızı o¨gˆrenebilecegˆiniz egˆitim programlarına katılın.

Afet sırasında olabildigˆince sakin kalmaya c¸alıs¸ın. Afet tu¨ru¨ne uygun dogˆru davranıs¸ları uygulayın. Örnegˆin, deprem anında bina ic¸erisindeyseniz, sarsıntı bitinceye kadar gu¨venli bir alanda c¸o¨k-kapan-tutun hareketini yapın. Sarsıntı bitince, gu¨venli tahliye kurallarına uygun olarak afet ve acil durum c¸antanız ile birlikte o¨nceden belirlenen toplanma alanına gidin. Heyelan ve sel anında ac¸ık alandaysanız, akıntının hareket yolundan uzaklas¸ın, dere yataklarından, vadilerden ve du¨s¸u¨k rakımlı yerlerden uzak durun, mu¨mku¨n oldugˆunca yu¨kseklere dogˆru c¸ıkın."

Öte yandan, AFAD tarafından afet tatbikatına ilişkin kamu spotu da paylaşıldı.

Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD, olası afetlerden korunmak için vatandaşlara 'tatbikat yapın' çağrısında bulundu - Son Dakika
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