Son Dakika Haberleri: AFAD: "Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa,...
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AFAD: "Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa,...

2 gün önce

AFAD: "Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi.

AFAD:

AFAD: "Olası ihtiyaca karşı AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği'ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar'daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul'a sevk edildi. Haberleşme hatlarındaki sorunun giderilmesi için yürütülen çalışma ise sürüyor." - ANKARA

İstanbul, Sakarya, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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