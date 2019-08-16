Son Dakika Haberleri: AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı
Son Dakika Güncel Haber

AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı

32 dakika önce

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı, System.String[]
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AFAD tarafından yapılan uyarılarda, mangal ateşinin, söndürülmeden atılan sigaranın veya rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığı belirtilerek, vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları istendi. Vatandaşların ilgili kurumlar tarafından kamp kurulmasına ve piknik yapılmasına izin verilmeyen alanlarda kamp kurmamaları ve piknik yapmamaları istenirken, ormanlık alanlarda ateş yakılmasının tehlikeli ve yasak olduğunun da altı çizildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok
Kirazlı köylüleri isyan etti: "Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın" Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:12:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD, orman yangınlarına karşı uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]