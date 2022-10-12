AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
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AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi

12.10.2022 13:42
AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 81 il valiliği, belediye ve Türk sivil toplum örgütlerinin de iş birliğiyle Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 81 il valiliği, belediye ve Türk sivil toplum örgütlerinin de iş birliğiyle Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi.

Pakistan'daki sel felaketinin ilk anından bu yana sahada olan AFAD, bu ülkedeki felaketzedelere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

İlk ekibi 7 Ağustos'ta Pakistan'a ulaşan AFAD, bugüne kadar bu ülkeye 72 personel gönderdi.

Pakistan'a ilk yardım götüren ülke Türkiye

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, başkent İslamabad'daki Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) ile birlikte çalıştıkları yerleşkede, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, Türkiye'nin 2005'te Azad Cammu Keşmir'de yaşanan deprem ve 2010'daki selde olduğu gibi bugün de Pakistan'a yardım elini uzattığını ifade ederek, "Pakistan'a yardım uçağı gönderen ilk ülke Türkiye oldu. Bunu Pakistanlı yetkililer de belirtti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Pakistan'a 500 bin gıda kolisi ve 50 bin çadır gönderilmesi ile ilgili bir hedefleri olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bu kapsamda 13 iyilik treni yola çıkardık. Bu trenlerde 7 bin 222 ton malzeme gönderdik. Bunların büyük kısmı Pakistan'a ulaştı. Bu malzemeler arasında çadır, gıda paketleri, hijyen malzemeleri, battaniye, elbise ve tıbbi yardım malzemeleri bulunuyor." diye konuştu.

Kurulan çadırlarda 180 bine yakın kişi yaşıyor

Bozkurt, Pakistan'a 15 uçak seferi yapıldığını anımsatarak, sel sonrası meydana gelen salgın hastalıklar sebebiyle son gelen uçakların büyük çoğunluğunun tıbbi malzeme taşıdığına işaret etti.

Bu uçaklarla da 272 ton malzeme gönderildiğini belirten Bozkurt, yerelden alınan malzemelerle birlikte AFAD Başkanlığı koordinesinde, 81 il valiliği, belediye ve Türk sivil toplum örgütlerinin de iş birliğiyle Pakistan'a toplamda 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım ulaştırıldığını söyledi.

Bozkurt, AFAD'ın 21 farklı bölgede 28 bin 808 çadır kurduğunu ve buralarda 180 bine yakın selzedenin yaşadığını ifade ederek, "Pakistan'a 34 bin 452 aile tipi çadır, 442 bin 892 gıda ve hijyen kolisi, 2 milyon 826 binden fazla tıbbi malzeme, 43 binden fazla barınma malzemesi, 10 bine yakın mutfak, 50 binden fazla giyim malzemesi, 2 büyük mobil sağlık ünitesi ve 50 bot yardımı ulaştırdık." dedi.

İyilik gemisi hazırlığı

Türkiye'nin Pakistan ile gönül köprüsü, hava yolu ve demir yolu köprüsü kurduğuna işaret eden Bozkurt, "Şimdi deniz yolu aracılığıyla iyilik gemisi göndermek istiyoruz. Çalışmalar sürüyor. En kısa zamanda Karaçi'ye ulaştırmak üzere iyilik gemisi çalışması içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Pakistan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan halkın yaşadığı zayiata dikkati çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Pakistanlı yetkililerin bu alanda talep ettiği destekleri en kısa zamanda sağlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Bozkurt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, Pakistan'a 7 bin 500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
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