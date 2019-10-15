Son Dakika Haberleri: AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı
Son Dakika Güncel AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı

AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı

2 saat önce

Ardahan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli memur 48 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.

AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı, System.String[]

Ardahan Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli memur 48 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik için başvuruda bulundu.

Ahmet Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda gönüllü görev almak için Ardahan Askerlik Şubesi Başkanlığına dilekçe ile başvurdu.

Erdoğan, dilekçesini teslim ettikten sonra şube çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Ardahan Askerlik Şubesine müracaat ettiğini söyledi.

Harekata katılmak için görev beklediğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız bizleri çağırır biz de seve seve oradaki kardeşlerimizle beraber cansiperane mücadele ederiz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Ardahan, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD personelinden gönüllü askerlik müracaatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]