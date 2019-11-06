Son Dakika Haberleri: AFAD personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi
Son Dakika Yaşam AFAD personeline 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi

AFAD personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi

6 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi.

AFAD personeline

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi.


Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Aile ortamında şiddetin önlenmesi, farkındalığın oluşması, duyarlılık ve bilinç kazanılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile müdürlüğümüz personeline 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi. Yapılan bu eğitimler personellerime faydalı olacak" diye konuştu. - BİLECİK

Hayri Demirel, Bilecik, AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı
İmamoğlu, yarın gerçekleşecek 'Temel atmama' törenini "Şaka değil" diyerek duyurdu İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama Fatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 17:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]