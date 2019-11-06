AFAD personeline "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi
6 saat önce
Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" konulu eğitim verildi.
Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Aile ortamında şiddetin önlenmesi, farkındalığın oluşması, duyarlılık ve bilinç kazanılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile müdürlüğümüz personeline 'Aile İçi Şiddetin Önlenmesi' konulu eğitim verildi. Yapılan bu eğitimler personellerime faydalı olacak" diye konuştu. - BİLECİK
Tuvalet gider borusunda 3 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı İmamoğlu, yarın gerçekleşecek 'Temel atmama' törenini "Şaka değil" diyerek duyurdu İntihar eden 4 kardeşin evinin elektriğini kesen şirketten açıklama Fatih'te, ölümleri gündeme oturan 4 kardeşin siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı