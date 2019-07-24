Son Dakika Haberleri: AFAD personeline destek personeli eğitimi verildi
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AFAD personeline destek personeli eğitimi verildi

1 saat önce

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) personellerine Seviye 2 KBRN destek personeli eğitimi verildi.

AFAD personeline destek personeli eğitimi verildi, System.String[]
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) personellerine Seviye 2 KBRN destek personeli eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel verilen her tür eğitimin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca görevlendirilen eğitmenler tarafından, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) maddelerin meydana getirebileceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek amacıyla müdürlüğümüz personeline seviye 2 KBRN destek personeli eğitimi verildi. Eğitimde KBRN malzeme ve kıyafetlerinin kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek gerçekleştirilen yazılı sınav ile eğitim tamamlandı" dedi. - BİLECİK
Hayri Demirel, Bilecik, AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
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