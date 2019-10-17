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Son Dakika Güncel AFAD personeline ilk yardım eğitimi

AFAD personeline ilk yardım eğitimi

26 dakika önce

Kırşehir'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) uygulamalı ilk yardım eğitimi verildiğini bildirdi.

AFAD personeline ilk yardım eğitimi, System.String[]

Kırşehir'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE) uygulamalı ilk yardım eğitimi verildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, afet ve acil durum ekipleri başta olmak üzere, günlük hayatta yaralanma ya da farklı olaylarla karşılaşıldığında, müdahalede bulunanların ilk yardım eğitimini öğrenmeleri gerektiği belirtildi.

Yaşamsal faktörlerin sürdürülmesi, sakatlanmaların önlenmesi ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında ilk yardım eğitiminin belirleyici olduğu vurgulanan açıklamada, "Eğitimlerde genel ilk yardım bilgileri, bilinç bozukluğu, boğulma, kanamalı olaylarda yaralıya yapılması gerekenler, ilk yardım yapanın bilmesi gereken vücudu oluşturan sistemler, yaralı taşıma teknikleri, hayvan ısırıkları, yanık, donma, kırık, çıkık ve burkulmalarda yapılacaklar, solunumu ve kalbi duran kişide temel yaşam desteği, zehirlenme vakasında ilk yardım konuları uygulamalı olarak AFAD personeline anlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kırşehir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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