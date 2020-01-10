AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor - Son Dakika

AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor

6 saat önce

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.

AFAD personeline ilk yardım eğitimi veriliyor, System.String[]

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline ilk yardım eğitimi veriliyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Afetlere Hazırlık Yılı" programı kapsamında ocak ayının temasının ilk yardım olarak belirlendiği aktarıldı.

AFAD çalışanlarının ilk yardım konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik hazırlanan programda, İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurum hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi de düşünülerek beş grup halinde planlanan, pratik ve uygulamalı olarak verilen ilk yardım eğitimleri devam etmektedir. Düzenlenen söz konusu eğitimlerle, AFAD çalışanlarının ilk yardım konularında doğru bilgilerle donatılması, ilk yardım uygulama becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir."

Trabzon, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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