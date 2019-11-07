Son Dakika Haberleri: AFAD personeline ilk yardımı eğitimi
Son Dakika Güncel AFAD personeline ilk yardımı eğitimi

AFAD personeline ilk yardımı eğitimi

7 saat önce

Hizmet içi eğitim kapsamında Ardahan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline İl Sağlık Müdürlüğü personelince ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD personeline ilk yardımı eğitimi, System.String[]

Hizmet içi eğitim kapsamında Ardahan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline İl Sağlık Müdürlüğü personelince ilk yardım eğitimi verildi.

AFAD Ardahan İl Müdürü Fırat Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin iki günlük ilk yardım eğitimi aldığını belirtti.

Eğitimin verimli geçtiğini ifade eden Örs, "Sağlık personeli bize dün ve bugün, yani iki günlük ilk yardım eğitimi verdi. Bu ve benzeri eğitimleri sürekli veriyor ve alıyoruz. Çünkü bizim gibi kurumların sürekli gördüğü ve verdiği eğitimlerdir bunlar. Bu nedenle bu eğitimleri önemli görüyoruz. İki günlük bu eğitimimizde gayet verimli geçti, bilgilerimizi tazeledik." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Ardahan, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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