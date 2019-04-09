Son Dakika Haberleri: Afad Personeline Kbrn Eğitmeni Verildi

Afad Personeline Kbrn Eğitmeni Verildi

1 saat önce

AFAD İl Müdürlüğü personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Afad Personeline Kbrn Eğitmeni Verildi, System.String[]
AFAD İl Müdürlüğü personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürlüğü personeline 5 gün süren KBRN Eğitmenleri tarafından KRBN eğitimi verildi. AFAD İl Müdürü Mustafa Eser' inde katıldığı eğitim 5 gün boyunca sabah ve öğlen sonu olmak üzere iki bölümde yapıldı.

Eğitimde KBRN' de kullanılan cihaz ve malzemelerin uygulamalı eğitimleri verildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:19 Kaynak: İHA

AFAD, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Malatya'da Korkutan Deprem! Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad Personeline Kbrn Eğitmeni Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]