Afad Personeline Kbrn Eğitmeni Verildi
1 saat önce
AFAD İl Müdürlüğü personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.
AFAD
İl Müdürlüğü personeline Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürlüğü personeline 5 gün süren KBRN Eğitmenleri tarafından KRBN eğitimi verildi. AFAD İl Müdürü Mustafa Eser
' inde katıldığı eğitim 5 gün boyunca sabah ve öğlen sonu olmak üzere iki bölümde yapıldı.
Eğitimde KBRN' de kullanılan cihaz ve malzemelerin uygulamalı eğitimleri verildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:19 Kaynak: İHA
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