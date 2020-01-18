AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi - Son Dakika

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AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi
17 dakika önce
Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline psikososyal eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline psikososyal eğitimi verildi.
Bilecik AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi. AFAD personelinin psikososyal destek konularında bilinçlendirilmesi amacıyla AFAD Yönetim Merkezi Salonu'ndan düzenlenen eğitim sonrası katılımcılara belge takdim edildi. - BİLECİK
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