AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi - Son Dakika

AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi

17 dakika önce

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline psikososyal eğitimi verildi.

AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi, System.String[]

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline psikososyal eğitimi verildi.


Bilecik AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi. AFAD personelinin psikososyal destek konularında bilinçlendirilmesi amacıyla AFAD Yönetim Merkezi Salonu'ndan düzenlenen eğitim sonrası katılımcılara belge takdim edildi. - BİLECİK

Bilecik, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:16 Kaynak: İHA
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