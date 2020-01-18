AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi - Son Dakika

Bilecik AFAD ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle AFAD personeline psikososyal eğitimi verildi. AFAD personelinin psikososyal destek konularında bilinçlendirilmesi amacıyla AFAD Yönetim Merkezi Salonu'ndan düzenlenen eğitim sonrası katılımcılara belge takdim edildi. - BİLECİK

Bilecik Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) personeline psikososyal eğitimi verildi.

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