AFAD personeline

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere "Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi" verildi.



Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Ulusal müdahale kapasitesini geliştirme eğitimleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızca müdürlüğümüz personeline, telsiz kullanımında temel bilgileri aktarmak, personelin yeterliliğini belirlemek, temel kullanım becerisi kazandırmak, uygulama birliği sağlamak amacıyla 'Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi' verilmeye başlanılmıştır. Eğitim 3 gün sürecek olup yapılacak yazılı sınavın ardından tamamlanacaktır" dedi. - BİLECİK