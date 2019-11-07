Son Dakika Haberleri: AFAD personeline "Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi" verildi
Son Dakika Yaşam AFAD personeline 'Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi' verildi

AFAD personeline "Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi" verildi

8 saat önce

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere "Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi" verildi.

AFAD personeline

Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından personellere "Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi" verildi.


Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yapılan eğitimlerin personellere faydalı olduğunu belirtti. Demirel, "Ulusal müdahale kapasitesini geliştirme eğitimleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımızca müdürlüğümüz personeline, telsiz kullanımında temel bilgileri aktarmak, personelin yeterliliğini belirlemek, temel kullanım becerisi kazandırmak, uygulama birliği sağlamak amacıyla 'Telsiz Kullanımı Seviye 2 Eğitimi' verilmeye başlanılmıştır. Eğitim 3 gün sürecek olup yapılacak yazılı sınavın ardından tamamlanacaktır" dedi. - BİLECİK

Hayri Demirel, Bilecik, AFAD, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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