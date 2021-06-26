Afad Personelleri Camilerde Halkı Depreme Karşı Tedbirli Olma Noktasında Bilgilendiriyor - Son Dakika

Bölgemiz deprem gerçeği içinde yer almasından dolayı halkın depreme karşı bilgilendirilmesi noktasında AFAD Ağrı İl Müdürlüğüne bağlı personeller çalışmalarını sürdürüyor.

Cuma günleri özellikle kentteki camilerde halkın bilinçlendirilmesi açısından deprem öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler, yapılacak çalışmalar kapsamında bilgilendirmede bulunan AFAD Ağrı İl Müdürlüğüne bağlı personeller, verilen bilgilerin aileler tarafından uygulanmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bu hafta kent merkezinde beş cami-mescitte bilgilendirmede çalışması yürütüldü. Bilgilendirme çalışmasının yürütüldüğü yerlerden olan hicret mescidinde bilgilendirmede bulunan AFAD Ağrı İl Müdürlüğü afet eğitmeni Murat Deniz, Aile Afet Planı üzerinde durdu.

Cuma namazı öncesi cami imamı Kuddüs Musuloğlu ve cemaatin iştiraki ile bilgilendirmede bulunan Deniz, "Bölgemiz deprem bölgesi ve her an deprem ile karşı karşıyayız. Bu durumdan dolayı deprem öncesi bizim çantamızı hazırlamamız lazım. Aile Afet Planı hazırlamamız çok önemli. Aile Afet Planı'nda, tüm aile fertlerini dahil etmemiz gerekiyor. Ailemiz ile oturup bir deprem sırasında ne yapmamız gerektiğini, deprem esnasında yapmamız gereken doğru davranışları ve deprem çantamızın hazır olup olmadığını konuşmamız gerekiyor. Deprem esnasında çök, kapan, tutun hareketini biliyor muyuz? Toplanma alanımız neresi? Bunları konuşmamız gerekiyor. Japonya gibi ülkelerde aileler sık sık deprem tatbikatlarına uyar ve gerçek bir deprem olmuş gibi hareket ederler. Bu durum önemli, özellikle çocuklarımız bu bilinci kazanması gerekiyor. "ifadelerini kullandı. İLKHA

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