Son Dakika Haberleri: AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor
Son Dakika Güncel AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor

AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor

2 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, dün öğleden sonra evinden çıkan Naime Durgun (63) kayboldu.

AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, dün öğleden sonra evinden çıkan Naime Durgun (63) kayboldu. En son MOBESE kameraları tarafından yürürken görüntülenen Durgun için AFAD, polis ve jandarma arama kurtarma çalışması başlattı.

Oltu ilçesi Yasin Haşimoğlu Mahallesi Erzurum Caddesi'nde eşi Ali Durgun (75) ile birlikte yaşayan Naime Durgun, dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyince de eşi Ali Durgun, polise kayıp ihbarı yaptı. Hemen harekete geçen polis, MOBESE kameralarından kadının en son bir akaryakıt istasyonu ile Tavşantepe mevkisinde yürürken görüldüğünü belirledi. Polis, jandarma ile birlikte araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Bir sonuç alınamayınca da Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yardım istendi.Sabaha karşı bölgeye giden AFAD ekipleri, jandarma ve polis ile birlikte Naime Durgun'un bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı.


Jandarma, Erzurum, Polis, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:34 Kaynak: DHA
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