AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor (2)
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KULÜBEDE BULUNDUErzurum'un Oltu ilçesinde, dün saat 15.00'ten beri AFAD, polis ve jandarma ekiplerince kayıp olarak aranan Naime Durgun (63), MOBESE kameralarından görüldüğü Tavşantepe mevkisinde, kulübede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
KULÜBEDE BULUNDU
Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün saat 15.00'ten beri AFAD, polis ve jandarma ekiplerince kayıp olarak aranan Naime Durgun (63), MOBESE kameralarından görüldüğü Tavşantepe mevkisinde, kulübede bulundu. Bölgedeki ahırları tek tek kontrol eden ekipler, Durgun'a, kulübe yakınlarında düşürdüğü atkısından ulaştı. Hastaneye götürülen Naime Durgun'un yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
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