Son Dakika Haberleri: AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor (2)
Son Dakika Güncel AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor (2)

AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor (2)

14 dakika önce

KULÜBEDE BULUNDUErzurum'un Oltu ilçesinde, dün saat 15.00'ten beri AFAD, polis ve jandarma ekiplerince kayıp olarak aranan Naime Durgun (63), MOBESE kameralarından görüldüğü Tavşantepe mevkisinde, kulübede bulundu.

AFAD, polis, jandarma 63 yaşındaki kadını arıyor (2), System.String[]

KULÜBEDE BULUNDU

Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün saat 15.00'ten beri AFAD, polis ve jandarma ekiplerince kayıp olarak aranan Naime Durgun (63), MOBESE kameralarından görüldüğü Tavşantepe mevkisinde, kulübede bulundu. Bölgedeki ahırları tek tek kontrol eden ekipler, Durgun'a, kulübe yakınlarında düşürdüğü atkısından ulaştı. Hastaneye götürülen Naime Durgun'un yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.


Jandarma, Polis, Oltu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
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