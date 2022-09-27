AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. - Son Dakika
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AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

27.09.2022 17:22
AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Ardahan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. - Son Dakika
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