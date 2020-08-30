AFAD Sakarya İl Müdürünün oğluna ilginç düğün hediyesi - Son Dakika

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş ile Aişe Şuvak çiftinin düğününde, düğün takısı olarak Afet Gönüllüleri Derneği tarafından yangın söndürme cihazı hediye edildi. Genç çifti şaşırtan ve gülümseten bu ilginç hediye, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'ın oğlu Enes Kaşkaş ile Hatice - Muhammed Murat Şuvak çiftinin kızları Aişe Şuvak, Adapazarı'ndaki bir mesire alanında gerçekleşen kır düğünü ile dünya evine girdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde sıra takı merasimine geldiğinde diğer davetliler para, altın gibi hediyeler takdim ederken, Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) tarafından yeni çifte takı yerine yangın söndürme cihazı hediye edildi. Yangın söndürücüsünü, AFGD adına çifte hediye eden Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada,afet gönüllüleri olarak AFAD ile koordineli çalıştıklarını, düğünlerde de farkındalık oluşturmak adına yangın söndürücü hediye ettiklerini belirtti. Alışık olunmayan bu ilginç hediye ise önce şaşkınlıkla sonra da alkışlarla karşılandı.

Afet Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Samet Özkurt, dernek olarak 450'den fazla üye ile beş ilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Katıldığımız tüm düğünlerde bir farkındalık oluşturması adına yangın söndürücü hediye ediyoruz yeni çiftlerimize. Bu şekilde amaçladığımız, gayelediğimiz şey, bir şekilde arkadaşlarımızın, düğüne katılan kişilerin afet farkındalığının oluşması, afet gönüllülüğünün önemini kavramaları. Yangın söndürücü, çok kolay bir şekilde temin edilebilir ve herkesin evinde en az bir tane bulunması gereken bir cihaz. Evinizin hemen ulaşabileceğiniz bir bölgesinde yangın söndürücü olması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

İtfaiyenin yangınlara her ne kadar kısa sürede müdahale etse de birçok yangının evde bulunan yangın söndürücülerle büyümeden söndürülebileceğini belirten Özkurt, ne yazık ki görünümü, evin dekorunu bozması, tozunun temizlenmesinin zorluğu gibi nedenlerle çoğu evde bulundurulmadığını, ama bu sebeplerin, evlerinin yanmasına tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Afet gönüllülüğüne ilişkin bilgi almak ya da afet gönüllüsü olmak isteyenler, e-devlet platformu üzerinden başvuru yaparak gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilmektedir. - SAKARYA