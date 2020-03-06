AFAD Sakarya Müdürü Hüseyin Kaşkaş, deprem haftasında vatandaşları uyardı - Son Dakika

1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında deprem bölgesi olan Sakarya'da vatandaşların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri vatandaşlarla paylaşarak bir takım uyarılarda bulunan AFAD Sakarya Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Depremlerde ölenlerin yüzde 3'ü ve yaralananların da yüzde 53'ü maalesef evdeki sabitlenmeyen eşyalardan" dedi.



1-7 Mart deprem haftası kapsamında katıldığı bir etkinlikte konuşan Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Hüseyin Kaşkaş, vatandaşların deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapması gerekenleri anlattı. 2007 yılından önce yapılmış binaların bina analizlerinin yaptırılmasını gerektiğini belirten Kaşkaş, deprem performans analizi neticesinde güçlendirilmesi gereken binaların güçlendirilmesi gerektiğine değindi. Yapısal olmayan ancak insanların ölümüne ve yaralanmalarına sebep olan hususların olduğunu ve evdeki eşyaların sabitlenmesi gerektiğini vurgulayan Kaşkaş, 1999 depreminde elde edilen istatistik verilere göre depremde ölenlerin yüzde 3'ü ve yaralıların yüzde 53'ünün evdeki sabitlenmeyen eşyalardan olduğunu kaydetti. Kaşkaş, risklerin en aza indirgenebilmesi için evdeki eşyaların sabitlenmesi gerektiğinin altını çizdi.



Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması gerekenleri açıklayan AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Aslında deprem esnasından önemli olan deprem öncesi yapılması gerekenler. Deprem öncesinde özellikle bu işin temeli binalardır, binalarımız ile ilgili mutlaka şayet 2007 yılından önce yapılmış ise binalarımız yani deprem yönetmeliğine uygun yapılmamışsa bu binalar ile ilgili mutlaka bir deprem performansı analizi yaptırmamız gerekiyor ve bu deprem performansı analizi neticesinde güçlendirme gereken binaların mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Öbür taraftan dere yataklarına ve heyelan bölgelerine evlerimizin yapılmaması gerekiyor bunlar yapısal olarak. Birde yapısal olmayan ancak insanların ölümüne veya yaralanmasına sebep olan hususlar vardır, bu da öncelikli olarak evdeki eşyaların mutlaka sabitlenmesi gerekir. 1999 depreminin istatistiki sonucu şudur, ölenlerin yüzde 3'ü ve yaralananların da yüzde 53'ü maalesef evdeki eşyalardan. O bakımdan evdeki eşyaların mutlaka sabitlenmesi gerekiyor. Evde mutlaka bir yangın söndürme cihazımızın olması, afet çantamızın olması gerekiyor ve mutlaka evimizin yakınında güvenlikli bir alanının toplanma yeri olarak belirlenmesi lazım. Deprem esnasında da özellikle şunu söylüyoruz ve birçok deprem de insanlar kaçıyorlar. Onun için kesinlikle kaçmak, camdan ve balkondan atlamak yok. Mutlaka evin içerisinde bir masa varsa veya sert bir şey varsa cenin vaziyetinde çök, kapan, tutun yapıyoruz. Sallantı geçtikten sonra kalkıyoruz evde ki elektrik, doğalgaz ve suyu kapatıyoruz. Daha sonrasında ise afet çantamızı da alarak toplanma bölgesine gidiyoruz. Özellikle evde bir deprem esnasında buna çok dikkat etmemiz lazım" dedi. - SAKARYA