Son dakika haberleri... AFAD: Depremde 102 kişi hayatını kaybetti, 1026 kişi yaralandı - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 102 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam 1026 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam 1475 artçı sarsıntının yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1026 vatandaşımızdan 883'ü taburcu edilmiş olup 143 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına toplamda 7 bin 985 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1073 aracın görevlendirildiği belirtilerek, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; destek ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 20 uçuş ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile katılmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 22 tekneden 14'ünün su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40'ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.Ayrıca, İzmir genelinde 1864 adet çadır kurulumunun tamamlandığı, 2 bin 38 çadırın kurulum aşamasında olduğu belirtildi. Yine bölgeye toplam 29 milyon TL kaynak gönderildiği kaydedildi.'HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ'Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı yapılacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar'da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacaktır. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."