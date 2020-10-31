Son dakika haberi... AFAD: 36 vatandaşımız hayatını kaybetti, 885 vatandaşımız yaralandı (6) - Son Dakika

36 ÖLÜ, 885 YARALI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, saat 20.00 itibariyle alınan veriler şöyle kaydedildi: "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 36 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

Haber: ANKARA,