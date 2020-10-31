Son dakika haberi... AFAD: 36 vatandaşımız hayatını kaybetti, 885 vatandaşımız yaralandı (6) - Son Dakika

Son dakika haberi... AFAD: 36 vatandaşımız hayatını kaybetti, 885 vatandaşımız yaralandı (6)
31.10.2020 15:47
Edinilen son dakika haberine göre 36 ÖLÜ, 885 YARALIAFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.
36 ÖLÜ, 885 YARALI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, saat 20.00 itibariyle alınan veriler şöyle kaydedildi: "SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 36 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Haber: ANKARA,
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