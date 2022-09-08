ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022

08.09.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022

AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahadaAFAD, Pakistan'a 100 binden fazla çadır, 500 binden fazla gıda kolisi göndermeyi hedefliyorMirpurhas Valisi Zeynel Abidin Mümin: "Bu ihtiyaç anında, tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a...

6 Nisan 1920

1- AFAD, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'da ilk andan bu yana sahada

AFAD, Pakistan'a 100 binden fazla çadır, 500 binden fazla gıda kolisi göndermeyi hedefliyor

Mirpurhas Valisi Zeynel Abidin Mümin:

"Bu ihtiyaç anında, tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mirpurhas'a gelip zor şartlar altında seyahat eden, bu önemli malzemeleri son birkaç aydır düzenli beslenemeyen insanlara getiren tüm AFAD ekibine teşekkür ediyorum"

(Muhammet Nazım Taşcı/Mirpurhas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Yaşayan kültür mirası işletmeler" destek başvurularını e-Devlet'ten yapabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:

"Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' tasarlanarak, devreye alınmasına karar verildi"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Rusya'ya ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı

- Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

-Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,2 arttı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- 5G tam oturmadan 6G teknolojisi tüm dünyanın gündeminde

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan:

"5G dijital dünya bileşenleri açısından bir emekleme dönemi olarak görülebilir, ya da bir film fragmanı. 6G ise belli bir olgunlaşma ile filmin sinemadaki gösterimi olacak şeklinde örneklendirilebilir"

"Devletin savunma sanayisinde yaptığı atılımlar, politikalar gibi haberleşme teknolojilerine özellikle 6G alanında da yeni politikalar oluşturması ve atılımlarla desteklemesi gerekiyor"

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

5- Sağlık Bakanlığından okul çağı çocukları için beslenme uyarıları

Sağlıklı ve dengeli beslenme, öğrencilerde büyüme ve gelişimin yanında okul başarısı, algılama, dikkat ve bilişsel yeteneklerin artmasında önemli rol oynuyor

Süt ve süt ürünlerinin 4-6 yaş grubunda günlük 2,5, 7-18 yaş grubunda ise 3 porsiyon olarak tüketilmesi, her gün bir yumurta yenmesi, sebze ve meyvelerin çeşitlendirilmesi, ayrıca günde 60 dakika açık havada oyun oynanması öneriliyor

(Burcu Çalık/Ankara)

6- Van'da Urartulara ait mimari kaplama levhası bütün halde bulundu

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı:

"Oldukça ünik bir eser. Şimdiye kadar Urartularda parçalar halinde bulunsa da tüm olarak kayıtlara geçmiş tek örnek olması açısından heyecan verici. Üzeri bezemeli bu eser, büyük olasılıkla bir mimari süsleme öğesi olarak kullanılmış"

(Mesut Varol/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- "Eğitime destek için bir balon da sen patlat" kampanyası ile muhtaç öğrencilerin yüzü gülüyor

İstanbul'da muhtar Engin Çelik'in başlattığı kampanyada Sultançiftliği'nde öğrencilerin ihtiyaçlarını yazdığı kağıtlar şişirilen balonlara konuluyor ve hayırseverler de bu balonları patlatarak içindeki kırtasiye gereçlerini alıyor

Çelik:

"Vatandaşlarımız bize ihtiyaçlarını yazıyorlar. Biz de bu ihtiyaçlarını alıp, balonları şişirip içine koyuyoruz. Hayır sahipleri çocuklarıyla beraber geliyor. Balonları patlatıyorlar, üç tane veya beş tane. Buradan gidip kırtasiyeden o ihtiyaçları alıyorlar"

(Şükrü Gündüz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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YORUMLAR
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Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı 'İyilik Treni' üçüncü kez Pakistan yolunda 'İyilik Treni' üçüncü kez Pakistan yolunda
Kaynak: AA

Zeynel Abidin, Pakistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022 - Son Dakika
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