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"Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" - Son Dakika

"Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

13.08.2021 08:49

AFAD, yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD, yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilerek, Bartın'da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesinin sağlandığı vurgulanarak, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başladığı kaydedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Bartın ili Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirildiği bildirildi. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yaptığı belirtildi.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları ise şöyle:

Bartın'da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp

Kastamonu'da; 2 bin 466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeği

Sinop'ta; bin 556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği

BESLENME ÇALIŞMALARI

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın görev yaptığı açıklandı. 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı belirtildi. Bin 500 kişiye çorba, 450 kişiye soğuk sandviç dağıtımı yapılarak faaliyete halen devam edildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği belirtildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

Kastamonu'da toplamda 925 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilirken, 472 afetzededen 418'inin yakınlarının yanına tahliye edildiği belirtildi.

BARINMA ÇALIŞMALARI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 469 kişilik kapasite ayrılmış olup, 784 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu'ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 212 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir.

Bartın'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.813 kişilik kapasite ayrılmış olup 21 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır" denildi.

ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Açıklamada, "AFAD tarafından; Kastamonu'ya 5 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Bartın'a 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 Milyon, Sinop'a 3 milyon ve Bartın'a 2 milyon ödenek gönderildi. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderildi" denildi.

ENERJİ ÇALIŞMALARI

Açıklamada, enerji çalışmalarıyla ilgili, "Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadı. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop'ta 86 köye elektrik verilememekte. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildiği açıklandı. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edildi. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumda olduğu bildirildi. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratörün aktif durumda olduğu kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

ULAŞIM ALTYAPI

Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkıldı, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsü'nün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldi, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatıldı.

Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkıldı.

Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Çatalzeytin- Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmadığı açıklandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir

Kastamonu, Sinop, AFAD, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir' - Son Dakika


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