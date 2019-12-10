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Son Dakika Güncel AFAD-SEN'den İl Müdürü Karakaya'ya tebrik ziyareti - Son Dakika

AFAD-SEN'den İl Müdürü Karakaya'ya tebrik ziyareti

6 saat önce

SEN Genel Başkan Yardımcısı Murat Senger, AFAD Manisa İl Müdürlüğüne atanan Güray Karakaya'yı ziyarette bulundu.

AFAD-SEN'den İl Müdürü Karakaya'ya tebrik ziyareti, System.String[]

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Murat Senger, AFAD Manisa İl Müdürlüğüne atanan Güray Karakaya'yı ziyarette bulundu.


Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Murat Senger, sendikanın Manisa temsilcileri ile birlikte AFAD Manisa İl Müdürlüğüne atanan Güray Karakaya'yı ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Yardımcısı Senger, afetsellik bakımından hassasiyeti yüksek olan Manisa ilini gerek altyapı, gerekse üst yapı olarak yakından tanıyan bir yöneticinin bu makama atanmış olmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydetti. İl Müdürü Karakaya'nın, dürüst ve ilkeli bir çalışma sergileyeceğinden emin olduklarını sözlerine ekleyen Senger, "İnsanların sevdiklerini de arkalarında bırakarak hızla uzaklaştığı afet ve kaza bölgelerine, kendi sevdiklerini korku ve endişe içinde bırakarak canları pahasına girip özveri ile ekipçe çalışarak sadece vatandaşlarımızın değil tüm dünyada muhtaç durumda kalanların yaralarına merhem, acılarına paydaş olan AFAD çalışanlarının hak ve kazanımları için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Daha iyi yarınlar için çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Yarının belirsizliğini alt etmenin yolu, kararı bugün verebilmekten geçer" diye konuştu.


İl Müdürü Karakaya ise ziyaretlerinden dolayı Senger'e teşekkür etti. - MANİSA

Karakaya, Manisa, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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