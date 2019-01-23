Afad-Sen Heyetinden Vali Deniz'e Ziyaret
1 saat önce
Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya
, Manisa
Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.
AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, beraberindeki Manisa İl Temsilcisi Murat Sengel ve yönetimi ile Vali Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek, sendikaları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Ahmet Deniz de, ziyaretleri nedeniyle AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya'ya teşekkür etti. Vali Deniz, geçtiğimiz günlerde Manisa'da meydana gelen yoğun yağışlarda gayretli çalışmaları nedeniyle tüm AFAD ekibine de teşekkür etti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:44 Kaynak: İHA
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