Son Dakika Haberleri: Afad-Sen Heyetinden Vali Deniz'e Ziyaret

Afad-Sen Heyetinden Vali Deniz'e Ziyaret

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Afad-Sen Heyetinden Vali Deniz'e Ziyaret, System.String[]
Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, beraberindeki Manisa İl Temsilcisi Murat Sengel ve yönetimi ile Vali Deniz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya, kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek, sendikaları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Ahmet Deniz de, ziyaretleri nedeniyle AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Güray Karakaya'ya teşekkür etti. Vali Deniz, geçtiğimiz günlerde Manisa'da meydana gelen yoğun yağışlarda gayretli çalışmaları nedeniyle tüm AFAD ekibine de teşekkür etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Manisa, Karakaya, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu Son Dakika! Afrin'de Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:00:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad-Sen Heyetinden Vali Deniz'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]