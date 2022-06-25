AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarın şiddetli yağış beklediği Bartın, Zonguldak ve Kastamonu illeri için AFAD'dan sel ve su baskınları uyarısı yapıldı.

"DERE YATAKLARINDAN UZAK DURULMALI"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta Şiddetli Yağış beklenmektedir İl AFAD yönetim merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması; dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durması önem arz etmektedir" denildi.

METEOROLOJİ KUVVETLİ YAĞIŞLAR KONUSUNDA UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

"ANİ SEL VE SU BASKINI YAŞANABİLİR"

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yağışların; Batı Karadeniz (Düzce hariç), Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Amasya çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

BARTIN'DA SEL TEHLİKESİNE KARŞI HOPARLÖRLERDEN UYARI YAPILIYOR

Bartın Valiliğinden yapılan uyarıda Pazar ve Pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekilirken dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarılar anons edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

KASTAMONU'DA İKİ İLÇEYLE BAĞLANTI KESİLDİ

Kastamonu'yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayının taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu'yla olan bağlantısı kesildi. Yolun göçmesi ve köprünün yıkılması sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak tedbirlerini arttırdı. Jandarma ekipleri, Cide ve Şenpazar ilçelerine geçen yolu ulaşıma kapatarak, sürücüleri alternatif yollara veya geri dönmeleri noktasında uyardı. Yolun göçmesi sebebiyle sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

ZONGULDAK'TA HORTUM ÇIKTI, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi açıklarında hortum oluşurken, Hatipler plajında hasar meydana geldi. Hortum, Kilimli ilçesi Türkali köyünde çatıların uçmasına neden oldu. Bazı ağaçlar ise devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasar oluşan bölgede çalışma yaptı.