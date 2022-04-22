AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi - Son Dakika
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AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi

22.04.2022 17:11

AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimiEDİRNE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Edirne'ye gelen AFAD deprem simülasyon tırı, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi

EDİRNE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Edirne'ye gelen AFAD deprem simülasyon tırı, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kente gelen deprem simülasyon TIR'ında çocukları ağırladı. Çocuklarda deprem bilincini arttırmak amacıyla şehirleri dolaşan deprem simülasyon TIR'ının, yeni durağı Edirne Kent Ormanı oldu. Tırı ziyaret eden çocuklar Düzce ,Elazığ, Marmara ve Van Depremi gibi depremleri TIR'da birebir deneyimlerken, alınacak önlemler konusunda da uzmanlardan eğitim aldı.

Edirne AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı Deprem Simülasyon tırı hem çocuklar hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Uzmanlarından önce deprem anında alınacak önlemler hakkında bilgi alan öğrenciler, daha sonra ise simülasyon tırında depremi birebir yaşadı.

Amaçlarının çocuklara deprem bilincini aşılamak olduğunu söyleyen AFAD Gönüllüsü Elif Bekler, deprem anında alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını aktardı.

Depremlerden en şiddetlisinin Marmara Depremi olduğunu belirten Bekler, 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin yıkıcı etkiler bıraktığına değindi.

Tırı ziyaret eden öğrencilerden Resmiye Dağdelen, burada öğrendiği faydalı bilgileri evde ailesine de anlatacağını ve güzel bir deneyim kazandığını söyledi.

Öğrencilerden Sırma Balgalmış, deprem anında yapılması gerekenleri öğrendiklerini ve bu bilgilerin çok fayda sağlayacağını belirtti.

Tırda önce teorik eğitim verildi. Ardından deprem sarsıntısı, yaşatılarak anlatıldı.

Simülasyon Tırı 22-23-24 Nisan'da Edirne Kent Ormanı, 25-26 Nisan'da Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi ve 27-28 Nisan'da Keşan'da vatandaşlarla buluşacak.

AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi
AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi
AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi
AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi

YORUMLAR
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Edirne'de vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor Edirne'de vatandaşlar deprem bilincini AFAD'ın eğitim tırında öğreniyor Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

23 Nisan, Deprem, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD simülasyon tırında çocuklara deprem eğitimi - Son Dakika


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