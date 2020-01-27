AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

AFAD: Sivrice'de 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ilk andan itibaren aralıksız çalışma yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, 45 vatandaş enkazdan sağ çıkarıldı, 41 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgedeki tarama faaliyetleri devam ediyor.

Sivrice, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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