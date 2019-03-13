Afad Sokak Köpeğini Meriç'te Boğulmaktan Kurtardı

Edirne'de tarihi Meriç Köprüsü'nün nehir içindeki ayağında mahsur kalan köpek, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de tarihi Meriç Köprüsü'nün nehir içindeki ayağında mahsur kalan köpek, Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.



Meriç Köprüsü'nden geçen vatandaşlar, tarihi köprünün nehir içindeki gözlerden birinin ayağında havlayan bir köpeğin olduğunu görünce durumu AFAD ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen AFAD arama kurtarma ekibi, nehre şişme bot ile girerek, köpeğin bulunduğu yere ulaştı.



Köpeği mahsur kaldığı yerden yakalama aparatı ile alarak bota çeken ekipler, kurtardıkları köpeği kıyıya çıkardı.



Köpeğin nehir kenarında gezerken suya düşmesi sonucu yüzerek ayaklara kadar ulaştığı ve orada mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

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