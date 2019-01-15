Son Dakika Haberleri: Afad Stk'larla Toplantı Yaptı

Afad Stk'larla Toplantı Yaptı

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz bölgesinde arama ve kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptı.

Afad Stk'larla Toplantı Yaptı, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz bölgesinde arama ve kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptı.

Samsun AFAD Müdürlüğünde yapılan toplantıya, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Yusuf Aysu ile Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Trabzon, Ordu, Kastamonu ve Giresun illerinde arama ve kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Taşdelen, toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, "Bundan sonra paylaşımlarımız ve dayanışmamız arttıkça birbirimize olan güvenimiz de artacaktır. AFAD önderliğinde sivil toplum örgütleriyle koordineli bir şekilde toplanacağız. Bu toplantılarda bilgi, birikim ve deneyimlerimizi paylaşacağız." dedi.

STK temsilcileri ise toplantının düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını belirtiler.

Toplantıda, "Sivil Toplum Kuruluşlarının Akreditasyonu" ve "AFAD Gönüllüğü" konuları da görüşüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:36 Kaynak: AA

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