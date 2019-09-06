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AFAD'ta değerlendirme toplantısı yapıldı

6 dakika önce

Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurtarma ekiplerinin katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD'ta değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Aydın Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kurtarma ekiplerinin katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Arama Kurtarma Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı olan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün başkanlığında, destek çözüm ortakları olan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı, Efeler Belediye Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), UMUT Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği, TÜRKCAN Kurtarma Derneği ve AKUT Kuşadası Ekibi değerlendirme toplantısına katılım sağladı.


Toplantıda plan kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, oluşturulan ekiplerin ekip yapılanması, hizmet grubunun nasıl hareket edeceği, emir komuta zinciri, eğitim ve tatbikatlar, ilin afet senaryosu ve destek çözüm ortaklarının personel ve araç sayıları konularında değerlendirmeler yapıldı. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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