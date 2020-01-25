AFAD: "TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak" - Son Dakika
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AFAD: "TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak"

36 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.

AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.


AFAD, yaptığı açıklamada, " Elazığ'daki deprem sonrası afet yönetimi, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma grupları ile 24 saat esasına göre AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
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