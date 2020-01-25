AFAD: "TAMP çalışma grubu 24 saat çalışacak"
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.
AFAD, yaptığı açıklamada, " Elazığ'daki deprem sonrası afet yönetimi, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma grupları ile 24 saat esasına göre AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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