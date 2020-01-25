Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma gruplarının 24 saat aktif olacağını bildirdi.



AFAD, yaptığı açıklamada, " Elazığ'daki deprem sonrası afet yönetimi, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre toplanan çalışma grupları ile 24 saat esasına göre AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA