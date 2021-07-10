AFAD'tan 1517 metrede arama kurtarma ekiplerine eğitim - Son Dakika

AFAD'tan 1517 metrede arama kurtarma ekiplerine eğitim

MANİSA - Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdürlüğü tarafından, arama kurtarma ekiplerine yönelik 2 gün sürecek eğitimlere başlandı.

Manisa'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdürlüğü tarafından, 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda arama kurtarma ekiplerine 2 gün sürecek olan çadır kurulumu, afet bilinci ve hafif arama uygulamalı eğitimleri verilmeye başlandı. Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan sivil toplum kuruluşlarının ekipleri Atalanı mevkinde çadırlarını kurduktan sonra, AFAD İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından eğitime başladı. Geceyi Spil Dağı Milli Parkı'nda geçirecek ekipler, eğitimlerine yarın devam edecek. Tatbikata, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı, UMKE, Türk Kızılayı Manisa Şubesi, AKUT, MAT, ANDA ve TAMGA Arama Kurtarma ekipleri, Manisa İzcilik Kulübü, Spil Dağcılık Kulübünden olmak üzere yaklaşık 150 kişi katıldı.

Manisa'da arama kurtarma faaliyetlerine destek veren AFAD gönüllüleri ile tüm kuruluşları kapsayan 2 günlük eğitim tatbikatı düzenlediklerini kaydeden AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, "Amacımız, afet ve acil durumlara daha etkin ve daha koordineli bir şekilde müdahale edebilmek için görev alan tüm paydaşlarımıza bilgi paylaşımları yapmak. Aramıza yeni katılan gönüllülerin temel eğitimlerini tamamlamak ve alanlarında uzmanlaşmış arkadaşlarımızın deneyimlerini diğer arkadaşlara aktararak top yekun bir hazırlık için buradayız. Bugün teorik eğitimlerimiz veriliyor. Yarın da eğitim istasyonlarında uygulamalı eğitimler vereceğiz. Bu bölgede kayıp ve yüksekte mahsur kalma gibi çok vakalar ile karşılaşıyoruz. Yarın, bu gibi vakalara müdahale için uygulamalı eğitimler vereceğiz. Doğada arama kurtarma çalışmaları, uçuruma inme ve yaralı taşıma gibi eğitimler yapacağız. Onun dışında haberleşme, yangın söndürme, yaralı kurtarma, yaralı taşıma, ilkyardım ve dağcılıkta kullanılan iplerin kullanış şekilleri, afetlerden sonra mağdurlar için kurduğumuz çadırların kurulumlarının eğitimlerini aktaracağız" dedi.

Geceyi Spil Dağı Milli Parkında çadırlarda geçirecek olan yaklaşık 150 kişilik ekip pazar günü yapılacak uygulamalı eğitimlerden sonra alandan ayrılarak Manisa'ya dönüş yapacak.