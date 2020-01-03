AFAD'tan acil toplanma alanı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD'tan acil toplanma alanı açıklaması - Son Dakika

AFAD'tan acil toplanma alanı açıklaması

6 saat önce

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, binaların arasında ve küçük olması nedeniyle gündeme gelen iki acil toplanma alanının AFAD olarak belirlenen 967 acil toplanma alanıyla hiçbir ilgili olmadığının altını çizerek, "Söz konusu bölgelerdeki toplanma alanları iş...

AFAD'tan acil toplanma alanı açıklaması, System.String[]

Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, binaların arasında ve küçük olması nedeniyle gündeme gelen iki acil toplanma alanının AFAD olarak belirlenen 967 acil toplanma alanıyla hiçbir ilgili olmadığının altını çizerek, "Söz konusu bölgelerdeki toplanma alanları iş güvenliği kapsamında resmi, özel kurum ve sitelerin toplanma alanlarına ilişkindir" dedi.


Antalya'da bir meslek örgütünün, Antalya Atatürk Devlet Hastanesindeki etrafı demir bariyerle çevrili bir ağacın etrafının Antalya Kültür Sanat (AKS) Merkezi ile yanında yükselen iş merkezi arasındaki küçük alanların acil toplama alanı olarak işaretlendirilmesi tepkilere neden olmuştu.


Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, meslek örgütünün Antalya'daki acil toplanma alanlarına ilişkin yaptığı bilgilendirmeye cevap verdi. Timur, yapılan bilgilendirmede bir hastane bahçesi ve Antalya Kültür Sanat Merkezi bahçesindeki toplanma alanının Antalya için belirlenen 967 toplanma alanıyla ilgili hiçbir ilgisi olmadığının altını çizdi.


"Hiçbir ilgisi yok"


Söz konusu bölgelerdeki toplanma alanının iş güvenliği kapsamında resmi, özel kurum sitelerin toplanma alanlarına ilişkin olduğunu kaydeden Timur, "Bizim AFAD olarak ilçe belediyelerimizle belirlediğimiz 967 toplanma alanıyla hiçbir ilgisi yoktur. İlçe belediyelerle birlikte toplamda 967 toplanma alanı belirlendi. Bunların 577'si parklardan, 94'ü spor alanı, 70'i Pazar, 26'sı otopark, 176'sı okul ve kamu alanı 24'de diğer alan olarak belirlenmiştir" dedi.


"Karekod ve rakamlar vardır"


AFAD olarak acil toplanma alanlarının oluşturulmasında bir standartlarının olduğunu vurgu yapan Fevzi Timur, standartlara uymayan hiçbir yerin, toplanma alanı olarak belirlenemeyeceğini bildirdi.


AFAD'ın belirlediği toplanma alanlarındaki tabelalarda karekod sisteminin yer aldığına değinen Timur, "Hem de bizde karşılığı olan rakamlar vardır. Barkod veya karekod uygulamasının olmadığı hiçbir alan, bizim belirlediğimiz toplanma alanı değildir. Gündeme gelen yerlerdeki alanlarda ne bir logo ne de barkod işareti vardır. O alan, kurum personeli ya da siteye ilişkin yapılan toplanma alanıdır, bizimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."diye konuştu.


"Standartı vardır"


O alanların AFAD'ın belirlediği alanların standartına uygun olmadığının altını çizen Timur, "Bizim standardına uygun olarak belirlenen toplanma alanları e-devlet üzerinden halkımıza duyurulur. Alanların belirlenmesinde üniversite, ilgili kuruluşlardan fikir alınmaktadır" dedi. - ANTALYA

Antalya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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