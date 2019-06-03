Son Dakika Haberleri: AFAD'tan afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı
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AFAD'tan afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı

1 saat önce

Sakarya Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD'tan afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı, System.String[]
Sakarya Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü (AFAD) ekipleri olası afet ve acil durumlara karşı konuşlanma tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat, Sapanca Uzunkum mevkiinde gerçekleştirdi. AFAD ekiplerince; şehir içi ve şehir dışında oluşabilecek olası afet ve acil durumlara karşı hızlı hareket etme, koordine olma, olay bölgesine konuşlanma, çadır, sosyal işler araç, gereç ve teçhizatları kurulumu konularında konuşlanma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Arama Kurtarma Birlik Müdürü Dr. Özge Aktaş Panta ve AFAD ekipleri katıldı. Tatbikatın başarıyla icra edilmesinin ardından iftar programı gerçekleşti. AFAD İl Müdürü Kaşkaş, "Öncelikle tatbikatın başarıyla sona ermesinden dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz, tüm AFAD çalışanlarımıza iftar programına katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyor, çalışanlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Ayını ve Bayramını tebrik ediyorum" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Sakarya, AFAD, Güncel
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