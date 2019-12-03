Son Dakika Haberleri: AFAD'tan baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri
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AFAD'tan baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hazırladığı video ile baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini paylaştı.

AFAD'tan baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemleri, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hazırladığı video ile baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini paylaştı.


AFAD, "Baca gazı zehirlenmeleri ölümlere sebebiyet verebilir. Binanızda bulunan soba borularını düzenli aralıklarla temizlemeyi unutmayın" notu düşerek, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video ile baca gazı zehirlenmelerinden korunma yöntemlerini paylaştı. Söz konusu videoda sobaların kurulumu, kullanımı ve temizliğine dair çok sayıda yöntem ve uyarıya yer verildi. - ANKARA

AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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