Afad'tan Dak Üyelerine Eğitim
1 saat önce
Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) temsilcileri, enkazlarda kullanılacak olan malzemeler konusunda Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyelerine eğitim verdi.
Eskişehir
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) temsilcileri, enkazlarda kullanılacak olan malzemeler konusunda Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyelerine eğitim verdi.
10 kişiden oluşan DAK grubu, müdürlük binasına gelerek AFAD yetkililerinden enkazlarda kullanılacak malzemeler hakkında bilgi aldı. DAK Başkan Yardımcısı Ümit Avcı
, verimli bir toplantı olduğunu dile getirerek, "10 kişilik bir grup bugün AFAD'a gelerek, enkazlarda kullanılacak olan malzemeleri tanıdık, gerekli bilgileri aldık. Bizim açımızdan da çok verimli geçti. Bu aşamadan sonra dernek çatımız altında çeşitli tatbikatlar yaparak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün bize eğitim veren ve ağırlayan AFAD ekibimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:32 Kaynak: İHA
CHP'nin Eskişehir'deki Talebi Kabul Edildi! Oylar Yeniden Sayılacak
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den Seçim Açıklaması: İtirazları YSK Karara Bağlayacak
Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi?
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler