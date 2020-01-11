AFAD'tan deprem açıklaması - Son Dakika

AFAD'tan deprem açıklaması
6 saat önce
AFAD: "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
AFAD: " Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
(İHA)
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