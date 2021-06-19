AFAD'tan deprem açıklaması - Son Dakika

- AFAD'tan deprem açıklaması

İSTANBUL - AFAD'tan yapılan açıklamada merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bir ihbarın bulunmadığını açıkladı.

İstanbul merkez üssü Kartal olan 3.9 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Depremin ardından AFAD'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçmiş olsun İstanbul. Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.